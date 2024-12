Casertanews.it - Tragedia della Vigilia, muore a 36 anni dopo lo schianto in auto

di Natale. Una donna di 36, residente a Maiano di Sessa Aurunca, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Cerri Aprano, a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, lungo la strada che collega il centro pontino alla Statale 630.