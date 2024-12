Ilfattoquotidiano.it - Tragedia al Luna Park di Ancona: 27enne viene sbalzata da una giostra, é grave

Una ragazza di 27 anni è rimastamente ferita dopo essere statada unaalnatalizio di Piazza Pertini ad. L’incidente intorno alle 18 di oggi, quando la giovane, di origine straniera, è salita a bordo di una delle attrazioni, unaa forma di gabbia sferica che ruota ad alta velocità. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata letteralmente espulsa dallaa causa della rottura di alcuni lacci di sicurezza che avrebbero dovuto trattenerla all’interno.Immediatamente soccorsa, laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette dalla Croce Rossa. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.