Traffico Roma del 25-12-2024 ore 20 | 00

LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale a Castel Fusano resta chiuso per accertamenti sulle alberature in Viale della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo e via dei Pescatori riapertura prevista per il prossimo 27 dicembre oggi e domani giovedì 26 dicembre pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali beviate anche le linee bus di zona ricordiamo che fino al prossimo 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente resteranno attive dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato è nei giorni festivi ad eccezione della giornata di oggi mercoledì 25 dicembre maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità