Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazionedecisamente scorrevole sulla rete viaria della capitale a Castel Fusano resta chiuso il tratto di viale della villa di Plinio tra Cristoforo Colombo e via dei Pescatori riapertura prevista per il prossimo 27 dicembre oggi e domani giovedì 26 dicembre pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali devi neanche per le linee bus di zona prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la circolazione ferroviaria sulla lineaPisa e rallentata per la presenza di un albero sulla linea tra Maccarese Ladispoli il transito è regolato tramite l’utilizzo di un unico binario maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità