Traffico Roma del 25-12-2024 ore 09 | 30

luce verde Lazio dalla redazione Buongiorno e un felice Natale a tutti voi che siete all’ascolto al microfono Sonia cerquetani scarso ilsu strade ed autostrade della Regione nulla da segnalare anche ain città attenzione incidente sulla A1Napoli tra Frosinone Ceprano verso Napoli prestare prudenza nella guida Rieti via Salaria con transito su carreggiata ridotta tra il bivio per raccordo Rieti Terni e il video per la salto cicolana in quest’ultima direzione possibili rallentamenti e code di maggiorpossibili rallentamenti anche sulla via Aurelia per uno scambio di carreggiata tra Montalto di Castro e Riva dei Tarquini direzioneviste le basse temperature Attenzione è possibile imbattersi su strade ghiacciate guidate Pertanto con prudenza e rispettate le distanze di sicurezza è tutto Grazie per l’attenzione un cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità