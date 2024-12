Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e buon natale a tutti voi che siete all’ascolto scarso ilsu strade ed autostrade della capitale dopo la conclusione dei lavori per il Giubileo un nuovo piano di viabilità nell’area di piazza Pia e via della Conciliazione ricordiamo che fino al 6 di gennaio è in vigore l’estensione dell’orario delle ZTL di centro storico il tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche nelle giornate del sabato e ai giorni festivi con esclusione di oggi 25 dicembre Tu segui il maltempo nella regione con l’allerta gialla per eventi da forte a burrasca è allerta neve nelle zone dell’Appennino di Rieti l’aniene bacino del Liri hai pochi Invia Angela come andiamo Come sempre la massima cautela nella guida in particolare sui viadotti e in uscita dalle gallerie ma per i dettagli di queste ed altre potete consultare il sito