TMW | Napoli su due giocatori della Juventus | Danilo è la priorità

TMW: “su dueè la”">Gli azzurri cercano rinforzi per difesa e centrocampo. Il brasiliano è in scadenza, mentre per il centrocampista si punta sul dopo squalifica.Ilintensifica la ricerca di rinforzi per gennaio. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe messo nel mirino due calciatorie Fagioli.Il difensore brasiliano rappresenta la prima scelta per la retroguardia. In scadenza di contratto con i bianconeri e non intenzionato al rinnovo,non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta, che lo sta impiegando principalmente per l’emergenza in difesa.La novità delle ultime settimane riguarda invece il centrocampo. Gli esperti di mercato rivelano che il, con il passaggio al 4-3-3, è alla ricerca di una mezzala alla Zielinski, un calciatore che sappia unire centrocampo e attacco.