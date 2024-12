Davidemaggio.it - Squid Game, è tempo di tornare a giocare

Leggi su Davidemaggio.it

E’ stato uno dei successi più incredibili e inattesi di Netflix, nonchè la serie coreana che ha attecchito con maggiore intensità nel mondo occidentale, capace di catturare l’attenzione del pubblico, diventare un fenomeno di costume ed ispirare gadget, giochi a tema e reality show. Il 26 dicembre, dopo tre anni dal debutto della prima iconica stagione,torna finalmente con i sette episodi della seconda.Due in meno rispetto al passato, ma il motivo c’è ed è lungimirante. Il creatore Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia diventando il primo asiatico a vincere un Emmy per la miglior regia, ha spiegato che la seconda e la terza stagione – che sarà anche l’ultima e arriverà già il prossimo anno – sono strettamente connesse e il settimo episodio risultava il migliore per spezzare la narrazione e creare un cliffhanger ad effetto.