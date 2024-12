Oasport.it - Sollevamento pesi: ufficializzate le nuove categorie di peso olimpiche. C’è una novità

Il mondo delguarda al futuro. Negli scorsi giorni infatti la Federazione Italianastica, per uniformarsi alledisposizioni della IWF, ha ufficializzato in un comunicato ledi, valide a partire dal 1 giugno 2025.Si tratta di ottoper genere, un numero dunque ridotto rispetto alla precedente disposizione datata 2018, che ne comprendeva dieci. Per ciò che concerne il campo maschile, sia Junior che Senior, ilpiù leggero sarà quella di 60 kg, seguono in progressione 65 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 90 kg, 1001 kg e +110 kg.Tra le donne si partirà invece da 48 kg, per poi salire a 53 kg, 58 kg, 69 kg, 77 kg, 86, +86 kg. Ricordiamo che potranno accedere alla categoria Senior gli atleti che hanno compiuto 15 anni di età. Isti Junior dovranno rientrare nella fascia 15-20, mentre quelli Youth 13-17.