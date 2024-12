Ilrestodelcarlino.it - Si avvicina all'ex nonostante il divieto per stalking, poi si scaglia contro la polizia: arrestata

Rimini, 25 dicembre 2024 - Siall'ex fidanzatoildisposto per, poi inveisce e sigli agenti dellaintervenuti e insulta gli operatori sanitari del pronto soccorso dove era stata portata perché in stato di forte agitazione:un ragazza di 25 anni. E' successo il pomeriggio della vigilia di Natale a Rimini. La giovane è accusata di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e ildimento a luoghi frequentati dalla persona offesa, il suo ex. La segnalazione alla centrale operativa dellaè arrivata ieri pomeriggio intorno alle 16 proprio dall'uomo che comunicava la presenza della ragazza, che aveva già denunciato per, fuori dal negozio in cui lavorava. La 25enne in un primo momento è apparsa tranquilla, poi risultata destinataria dei provvedimenti cautelari, è stata accompagnata in Questura dove ha cominciato a inveirei poliziotti.