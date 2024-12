Sciatore ubriaco rimane bloccato in pista dopo la chiusura

Leggi su .com

(Adnkronos) – Completamentesullada sci, un uomo non è riuscito a scendere a vallendooltre l'orario di. All'arrivo dei carabinieri per soccorrerlo, il cittadino croato si è spacciato un poliziotto delle forze speciali per evitare la multa. E' successo nel comprensorio sciistico 3Cime S.p.A., sulle Dolomiti. L'uomo, al termine .L'articoloinlaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.