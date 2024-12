Lapresse.it - Roma, Natale a tavola con i poveri di Sant’Egidio

Come ogni anno torna il tradizionale pranzo natalizio connella basilica si Santa Maria in Trastevere. Un appuntamento che si rinnova con la presenza del sindaco diRoberto Gualtieri: “Dopo le parole di ieri del Papa all’apertura del Giubileo – ha detto Gualtieri – per noi è più forte l’impegno verso chi è in difficoltà”. Tra i tanti volontari che sono venuti qui a dare un mano per cucinare e apparecchiare anche Mahfud Haldaer, cittadino siriano giunto in Italia attraverso i canali umanitari gestiti da. “La situazione in Siria oggi è indecifrabile – ci racconta Mahfud, cristiano – io studiavo poi sono dovuto scappare in Libano dove sono rimasto due anni ma anche li la situazione per me non era rassicurante. Fortunatamente, attraverso la chiesa sono entrato in contatto con“.