Razzismo, supplemento d'indagine sui cori uditi da Maignan a Verona

Il giudice sportivo ha deciso di vederci chiaro nella segnalazione disuirazzisti. Il portiere al termine della partita-Milan si sarebbe lamentato con l’arbitro per non esser intervenuto dopo irazzistidurante il match. Il giudice sportivo ha chiesto unalla Procura federale su questirazzisti rivolti da alcuni sostenitori del. La Figc ha comunicato delle richiesta del giudice sportivo di undi indagine per capire meglio i fatti.Dopo iil giudice chiede unIl comunicato del giudice sportivo:“Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili deidi discriminazione razziale, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera“.