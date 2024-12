Terzotemponapoli.com - Ravezzani: “Ormai questa è la Juve. Gioca un poco meglio di quella di Allegri e vince un poco meno”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Fabioè stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Queste le dichiarazioni del direttore di TeleLombardia:come valuta la risposta di Marotta a Cardinale?“E’ stata una risposta forse più dura del lecito, ma nel merito ha ragione Marotta. Zhang è saltato per aria non per l’Inter ma perché l’impero di Suning ha cominciato a scricchiolare per altro. La filosofia di Zhang era più efficace didi Cardinale, negli anni ha messo i conti all’ordine e ha creato valore attorno al brand e del club, visto che ha introiti maggiori dei rossoneri. Non è detto che spenderevoglia dire andaredi chi spende di più, conta come spendi. Una risposta andava data, ma io avrei risposto nel merito della critica di Cardinale”. Quale è stato ad oggi l’errore più profondo di Cardinale?“E’ stato considerare che chiunque possa fare il dirigente, basta che segua le sue idee e le ponga in essere.