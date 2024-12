Sondriotoday.it - Questura di Sondrio: 15 nuovi poliziotti in servizio

Dal 17 dicembre scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato 15 agenti in prova della polizia di Stato in provincia diin avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altra sede.I giovani agenti in prova, con un’età che va dai 19 ai 27 anni, vincitori di concorso.