Quotidiano.net - Quello che (non) sappiamo sull’incidente aereo in Kazakistan. Perché l’Embraer 190 è finito sull’altra sponda del Mar Caspio?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 dicembre 2024 – E’ mistero sulle cause del disastro dell’caduto in, vicino alla città di Aktau. Il volo J2-8243, partito da Baku (Azerbaigian) e diretto a Grozny (Cecenia), dell’Azerbaijan Airlines. Sono stati diffusi dei video che mostrano l'in difficoltà prima dell'impatto, suggerendo problemi di manovrabilità. "Bird strike”, poi la retromarcia In un primo momento la compagnia aerea azera aveva riferito di una collisione del velivolo, un Embraer 190, con uno stormo di uccelli (“bird strike”), per poi ritirare questa informazione, e che l'aveva effettuato "un atterraggio di emergenza". Il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako ha invece parlato di "un'esplosione di pallone" a bordo, senza fornire altri dettagli. L'equipaggio aveva segnalato dei problemi tecnici prima dell'incidente e aveva richiesto di deviare il volo verso altri aeroporti prima di tentare l'atterraggio ad Aktau.