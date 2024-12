Agi.it - Quanto si può bere a Capodanno con il nuovo codice della strada?

AGI - "Non abbiamo toccato il tasso alcolemico, buon brindisi di, ma con cautela”. Con queste parole, il vicepremier Matteo Salvini ha rassicurato gli italiani sul fatto che il, entrato in vigore sabato 14 dicembre, non ha modificato i limiti consentiti per il consumo di alcol alla guida. “Si potevanodue bicchieri l'anno scorso, e si possonodue bicchieri anche quest'anno. Farsi due fiaschi di vino od otto birre e mettersi alla guida non è mai una scelta intelligente” ha sottolineato il ministro ribadendo l'invito alla prudenza. Cosa dice il? I limiti dei tassi alcolemici non cambiano e rimangono gli stessi. Per i recidivi, trovati positivi all'alcol al volante, scatta l'obbligo di installare in auto il dispositivo alcolock, che impedisce l'accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero, oltre alla revocapatente e al divieto assoluto di assumere bevande alcoliche primaguida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell'infrazione, che aumenta in casi gravissimi.