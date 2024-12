Linkiesta.it - Quando Oliver Cromwell abolì il Natale (e Andreotti l’Epifania)

Immaginate di essere un tranquillo cittadino inglese del 1647. Infuria la guerra civile,ha rimpiazzato il re, ma voi pensate di esservela cavata senza troppi stravolgimenti nella vostra vita. Finché il Parlamento approva un’ordinanza che credevate impossibile. Nel giugno 1647 fu promulgata “An Ordinance for Abolishing of Festivals” con cui si aboliva il. Il decreto sopprimeva tutte le feste e le celebrazioni religiose: quindi via il, ma anche Pasqua e Pentecoste. Il 25 dicembre 1647 tutte le attività dovettero rimanere aperte. Banditi anche i festeggiamenti in casa e previste multe per chi non avesse rispettato il divieto. Ma per indorare la pillola, fu stabilito che ai servi, agli apprendisti e agli altri lavoratori fosse concesso un giorno di ferie al mese che cadeva ogni secondo martedì (tuttavia, quell’anno ilcadeva di mercoledì).