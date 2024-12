Ilmessaggero.it - Principessa Anna, «il menù natalizio è sorprendentemente frugale»: la rivelazione dell'ex chef della famiglia reale

Leggi su Ilmessaggero.it

Se pensate che il Natale in casa Windsor sia l'occasione per ricchissimi manicaretti, spuntini, pranzi e cene, siete quanto di più lontano dalla realtà, almeno per quanto riguarda.