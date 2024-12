Monzatoday.it - Prima l'incidente poi la multa ai due automobilisti: uno senza assicurazione, l'altro aveva bevuto troppo

Leggi su Monzatoday.it

lo schianto, poi l’arrivo della polizia locale, alla fine la. Per entrambi i conducenti.È successo ieri, vigilia di Natale, a Brugherio. Verso le 17 in via San Maurizio c’è stato un. Secondo quando riferiscono gli agenti della Locale intervenuti sul posto il veicolo che.