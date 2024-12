Foggiatoday.it - Piazza Puglia, via Rotundi e via Volta ripulite dal litter

Continua anche a Natale l’impegno e la partecipazione comune per una Foggia più pulita. In occasione dell’ultimo CleanUp Sunday 2024, i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno organizzato ed eseguito dalle ore 10:30 di domenica 22 dicembre, una capillare azione di rimozione di rifiuti.