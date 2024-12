Quotidianodipuglia.it - Pensioni, dopo 20 anni di contributi quanto vale l'assegno? Ecco gli importi e le simulazioni

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Non sempre 20disono sempre sufficienti per andare in pensione, anche se oltre a questo requisitovo si aggiunge anche quello anagrafico dei 67di età. Ci sono.