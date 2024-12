Liberoquotidiano.it - Pd, un sondaggio da incubo; ecco che cosa rischiamo, carta canta

? Il, di cui si vociferava già il giorno di Sant'Ambrogio al Teatro dal Verme durante la tradizionale cerimonia degli Ambrogini d'Oro, piomba appena prima di Natale. Youtrend strategies non ha dubbi: alle prossime comunali milanesi (si voterà nel 2027) il centrosinistra vincerebbe al primo turno. Chiunque siano i candidati, la coalizione progressista raggiungerebbe il 50,4 per cento dei consensi, contro il 35,6 del centrodestra e il 14 di una terza figura indipendente. C'è però un piccolissimo particolare: al momento, di nomi certi o perlomeno papabili ce ne sono ben pochi. E infatti lo stesso senior analyst di Youtrend, Salvatore Borghese, ammette: «Alle elezioni comunali la figura del candidato sindaco è molto importante per gli elettori ma non sappiamo ancora chi correrà né per il centrodestra né per il centrosinistra».