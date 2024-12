Sbircialanotizia.it - Papa Francesco: “Tacciano le armi in Ucraina, si apra la porta al negoziato”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il messaggio urbi et orbi del Pontefice "le". E' l'appello dinel messaggio urbi et orbi ai fedeli in piazza San Pietro dalla Loggia Centrale della Basilica Vaticana nella giornata di Natale. "Questa notte si è rinnovato il mistero che non cessa di stupirci e di commuoverci: la Vergine Maria ha .