Repubblica.it - Papa Francesco: “Tacciano le armi in Ucraina e Medio Oriente, a Gaza situazione gravissima”

Dopo aver aperto la Porta Santa del Giubileo alla vigilia di Natale Bergoglio impartisce la benedizione urbi et orbi : “Far tacere lee superare le divisioni”. L’appello per Cipro e per il debito dei paesi poveri