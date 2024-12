Bubinoblog - PALINSESTI 5-11 GENNAIO 2025: LA LOTTERIA ITALIA, TANTI DEBUTTI TRA FICTION E TALENT SHOW

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 5 all’11Rai1D: Mary PoppinsL: Affari Tuoi:M: Leopardi (1/2) newM: Leopardi (2/2) 1°TvG: Un Passo dal Cielo 7 (1/6) newV: Dalla Strada al Palco (1/7) newS: Ora o Mai Più (1/5) newCanale 5D: Tradimento 1°TvL: SuperCoppana: La Finale (20:00)M: Grande FratelloM: Tolo ToloG: Grande FratelloV: Io Canto Senior (1/5) newS: C’è Posta per Te (1/9) newAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai2D: Un Matrimonio MostruosoL: GoldrakeM: Enrico Brignano: Ma. Diamoci del Tu! newM: Ritorno in Paradiso + The Bad GuyG: film da definireV: Ritorno in Paradiso + The Bad GuyS: S.W.A.T. (5/6) 1°Tv1D: Il Cavaliere Oscuro: Il RitornoL: Grease (Brillantina)M: Attacco al Potere 2M: Attacco al Potere 3G: Mamma, Ho Riperso l’AereoV: The TransporterS: Kung Fu PandaAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Mon Crime: La Colpevole Sono IoM: film da definireM: da definireG: Splendida CorniceV: FarWestS: Quinta Dimensione (3/4)Rete 4D: Zona BiancaL: Hachiko: Il Tuo Migliore AmicoM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: In Trappola: Don’t Get OutAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLa7D: Nel Centro del MirinoL: Quel Che Resta del GiornoM: DiMartedìM: da definireG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: BullM: JoséphineM: film da definireG: film da definireV: film da definireS: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: Tre Fratelli e un BebèL: La Bella e La BestiaM: Un Natale a Cinque StelleM: Robin Hood: Principe dei LadriG: da definireV: da definireS: 4 Ristoranti RNoveD: Giorgio Panariello: La Favola MiaL: Little Big Italy RM: JumanjiM: Chissà Chi E’ Speciale Prime Time newG: 12 Regali di NataleV: I Migliori Fratelli di CrozzaS: Accordi & Disaccordi newAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 22 AL 29 DICEMBRE 2024Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.