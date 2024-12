Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Mina al teatro Bramante per la Winter edition del Durante Festival

Urbania, 25 dicembre 2024 – Domani alle ore 21.15, ilospiterà un nuovo appuntamento delladel, organizzata dall’Ente Concerti di Pesaro e dal Comune di Urbania. Una serata per celebrare, la ‘Tigre di Cremona’, la più grande voce italiana di sempre, un viaggio tra le note e le parole che hanno segnato la carriera di un’artista ineguagliabile e sempre in anticipo sui tempi. Lo spettacolo, che unisce musica e narrazione, vedrà protagonisti Francesco Belfiori nelle vesti di narratore e il trio musicale The Sound Messengers, una formazione che da oltre un decennio si distingue per la sua evoluzione sonora e stilistica. Un viaggio nel repertorio diguidati dalla voce straordinaria di Clarissa Vichi, capace di restituire la profondità e l’intensità della leggendaria cantante, con al suo fianco, il chitarrista Marco di Meo e Massimo Valentini, che porterà il suo tocco unico ai sassofoni, cajon e voce.