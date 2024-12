Udinetoday.it - "Necessario risolvere il problema dei tempi d'attesa e rafforzare il servizio”

Leggi su Udinetoday.it

Ancora un'interrogazione in seno al consiglio regionale su questioni inerenti la salute pubblica: è stata Simona Liguori di Civica Fvg-Patto per l'Autonomia a presentarla alla giunta per affrontare le criticità del Centro prelievi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.