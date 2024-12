Ferraratoday.it - Natale, Perego: "Le guerre continuano a esercitare una notevole pressione sulle economie nazionali"

Leggi su Ferraratoday.it

Riceviamo e pubblichiamo:"Ail bambino che nasce è il 'principe della pace' – ci ricorda Isaia - con il quale 'la pace non avrà fine' (Is 9, 5-6). Non possiamo negare, invece, che la situazione di guerra attorno a noi genera incertezza, paura, confusione e chiude ancora di più il.