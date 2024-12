Ilgiornaleditalia.it - Natale di solidarietà a Città di Castello, il regalo dei carabinieri alla 92enne ex stella del teatro che festeggiava da sola

L'anziana non ha nascosto la sua commozione: "Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi" Un gesto semplice dei, che ha reso ildella signora Lidia Marioli, 92 anni, un giorno