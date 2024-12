Frosinonetoday.it - Natale amaro per 50 famiglie nel settore della logistica

Leggi su Frosinonetoday.it

Cattive notizie per circa 50 lavoratori nel mondoin un'azienda in provincia di Frosinone. Per loro sarà unagitato e di mobilitazione per le lavoratrici e i lavoratori di tre società die multiservizi che hanno sede nel Lazio ed una di queste in particolare a.