Spazionapoli.it - Napoli-Juve, scambio sul mercato: trattativa calda in queste ore, le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime – Daa Torino e viceversa, un binario diche vedrà protagonisti due calciatori. Unache sembra poter diventare concreta nell’arco di poco tempo. Ilcerca un centrocampista per rinforzare il reparto, e sembra possa arrivare un assist direttamente da Torino.Si, perchè si parla ormai da settimane dell’interesse azzurro per Niccolò Fagioli, che sembra ormai voler cambiare aria. Dopo aver vissuto grandi difficoltà nel corso degli ultimi anni, quella dipotrebbe rappresentare una soluzione molto interessante per il centrocampista.Calcioultimissime –, Fagioli e Raspadori si ‘danno il cambio’Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con Fagioli in azzurro potrebbe aprirsi anche una sorta di: Giacomo Raspadori ha bisogno di cambiare aria e trovare più minuti altrove.