Pianetamilan.it - Milan, Jimenez ti cambia il mercato? Ecco come e perché

ha giocato due partite di fila da titolare giocando alla grande. Contro il Genoa e il Verona è stato tra i migliori in campo. Visti gli infortuni e la forma non eccellente di Theo Hernandez, Alex si candida pesantemente anche per una maglia da titolare contro la Roma. Non una sorpresa per chi lo ha seguito dallo scorso anno in Primavera e in questa prima parte con ilFuturo.è un giocatore di assoluta qualità che può fare benissimo in Serie A. Tra l'altro ha giocato benissimo, ma fuori ruolo: infatti lo spagnolo è di piede destro e potrebbe fare anche meglio a destra, siaterzino cheesterno alto. Questa sua duttilità e voglia, potrebbere i piani delinvernale rossonero? Sicon un giocatore del genere la domanda sorge spontanea: serve veramente un altro terzino in rosa? Un conto sarebbe investire su un talento anche per un futuro, un altro sarebbe prendere un giocatore in prestito solo per fare numero.