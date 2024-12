Secoloditalia.it - “Merry Christmas” di Jankto con bacio al compagno: il centrocampista del Cagliari sfida i pregiudizi omofobi

Leggi su Secoloditalia.it

“Vi auguriamo un Felice Natale”. È la didascalia, accompagnata dall’emoticon dell’albero, della foto in cui il calciatore delJakub, uno dei due soli professionisti in attività ad aver fatto coming out (l’altro è l’australiano Josh Cavallo), scambia uncon illanciando un messaggio di libero amore e inclusione in occasione delle Feste di fine anno.aveva reso noto di essere gay a inizio 2023, mentre lo scorso aprile, intervistato da ‘France Football’, aveva invitato altri suoi colleghi a fare altrettanto, perché “ci sono altri omosessuali nel calcio”. Intanto il suo messaggio natalizio ha suscitato le prime reazioni anche nel mondo della politica.Antoniozzi: il messaggio diè importante“‘L’a è un nemico comune e lo è soprattutto nel mondo sportivo.