Calcionews24.com - Mercato Inter, occhi su Bertola dello Spezia. I nerazzurri seguono con attenzione il difensore

Leggi su Calcionews24.com

, obiettivo chiaro per la difesa:. Iconil. Le ultime Il nome diresta nel taccuino dei dirigenti del, che sono alla ricerca di nuovi innesti per la difesa della prossima stagione. Secondo Il Secolo XIX, non si è trovato l’accordo tra lol’agente del giocatore Tinti. È .