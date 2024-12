Iltempo.it - Massacro di una gang all'inaugurazione di un ospedale: nuovo dramma ad Haiti

Leggi su Iltempo.it

Ad uccidere due giornalisti e un agente di polizia in una sparatoria nella capitale di, sarebbe stato un gruppo armato di criminali che ha in mano un'area della città. La sparatoria è avvenuta in occasione della riapertura di uno dei principali ospedali di Port-au-Prince. «Markenzy Nathoux e Jimmy Jean sono stati uccisi durante l'attacco dei banditi della coalizione Viv ansanm (Vivere Insieme) alla riapertura dell'HUEH (dell'Università dello Stato di)», ha detto Robest Dimanche, portavoce dell'Online Media Collective (Cmel). Altri giornalisti sono feriti e sono ricoverati in un altropubblico a Delmas, nell'area metropolitana di Port-au-Prince. È stato ucciso anche un agente di polizia, ha spiegato Lionel Lazarre, vice portavoce della Polizia nazionaleana (PHN), confermando le dichiarazioni alla stampa ma senza fornire dettagli o risultati.