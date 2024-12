Inter-news.it - Marotta: «Se hai 11 talenti non vinci! Oaktree ci ha detto questo»

ha spiegato la sua concezione di squadra ponendo anche le basi per la costruzione di un’Inter vincente. Elogi pure a.MIX – Dopo aver parlato dei suoi presidenti e di Simone Inzaghi, Beppeha anche spiegato la base per costruire una squadra forte e vincente. Il pensiero del presidente: «Se hai 11nonnessuna competizione, l’importante è creare simbiosi tra giovani e meno giovani. Noi abbiamo creato un mix, Acerbi il più vecchio con i suoi 36 anni. L’esperienza si mette in campo ma anche nello spogliatoio. Creata squadra tra spregiudicatezza dei giovani e saggezza dei meno giovani. Blocco italiani? La pressione che c’è in Italia non c’è in nessun altro paese, chi viene a giocare qua deve conoscere il suo habitat. I giocatori italiano sanno cosa significa andare a Empoli, a Lecce o a Cagliari.