Legnano, tentato furto nella rsa Sant'Erasmo: giovane forza la porta della lavanderia

(Milano), 25 dicembre 2024 – Si è introdotto questa mattinasedeRsaFondazione, in via Ferraris,ndo lae con l’evidente intento di mettere a segno un: quando è stato colto sul fatto dai dipendentiFondazione che si occupano degli ospitistruttura, ha provato a difendersi sostenendo di essere un parente di un degente e dunque “in visita”. Quando, infine, sul posto sono arrivati i carabinieri l’uomo, di circa trent’anni, è stato dunque arrestato pere i danneggiamenti. L’agitata mattina di nataleFondazione è iniziata alle 7.30 circa, quando nel corso del cambio turno, una dipendente ha notato un uomo che si aggirava nei pressi dello spogliatoio femminile. Alla vistadipendente, ilha provato ad allontanarsi raggiungendo il reparto Alzheimer, ma qui è stato notato da una seconda dipendentestruttura: invitato a uscire sul terrazzo esterno, ilha ascoltato il consiglio tentando poi, invano, di calarsi dallo stesso terrazzo per darsi alla fuga.