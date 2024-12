Legge di Bilancio in Senato, possibile via giorno 28 dicembre. Tutte le novità per scuola e famiglie

Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo l'approvazione alla Camera, ladisbarca in. Iri torneranno a riunirsi in Aula il 27, nella tarda mattinata, per proseguire l'esame. Stando a quanto riferito da fonti parlamentari, l'approvazione definitiva potrebbe arrivare già il 28e il testo risulterebbe blindato.L'articolodiinvia28leper