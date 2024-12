Fanpage.it - Le foto della settimana: un Natale con panda, pavoni, elefanti e giraffe come non li hai ancora visti

Leggi su Fanpage.it

Per questadi Feste abbiamo cercato delle immagini particolari, rappresentative di scene che avvengono ogni giorno in tante parti del mondo e che hanno per protagonisti animali che vivono la loro quotidianità, propriofacciamo noi.