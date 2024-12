Monzatoday.it - La lettera della mamma del "piccolo terribile" ai monzesi e quel falso buonismo

Leggi su Monzatoday.it

Sono ladi “Terrible 2” e sono stanca deldi alcuni. Questa, in sintesi, lache ladi un bimbo di 2 anni che vive nella città di Teodolinda ha inviato alla redazione di MonzaToday. Una, non tanto per denunciare una situazione che sta vivendo nel.