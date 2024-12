Fanpage.it - La capsula con cui torneremo sulla Luna ha affrontato il test più violento: l’esito fa ben sperare

Leggi su Fanpage.it

La capsual Orion sarà la protagonista di Artemis II, la missione con cui la nostra specie tornerà a mettere piede. Non è ancora certo quando la Nasa darà il via libera per la partenza. Secondo gli ultimi programmi dovremmo assistere al lancio nel 2026.