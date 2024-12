Feedpress.me - Jankto, dal coming out al bacio con il compagno come augurio di buon Natale

«Vi auguriamo un felice»: è la didascalia, accompagnata dall’emoticon dell’albero, della foto in cui il calciatore del Cagliari Jakub, uno dei due soli professionisti in attività ad aver fattoout (l'altro è l’australiano Josh Cavallo), scambia uncon illanciando un messaggio di libero amore e inclusione in occasione delle Feste di fine anno.