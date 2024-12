Oasport.it - Italia-Francia, United Cup 2025: programma, orari, tv, streaming

Martedì 31 dicembre (ore 00.30ne) l’affronterà lanel secondo e ultimo incontro del Gruppo D dellaCup, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia. Gli azzurri giocheranno alla Ken Rosewall di Sydney e l’obiettivo chiaramente sarà quello di imporsi per dar seguito, se possibile, all’avventura in questo evento.La selezione del Bel Paese sarà guidata da Jasmine Paolini (n.4 del mondo) e da Flavio Cobolli (n.32 ATP). In squadra presenti anche Matteo Gigante (n. 150 ATP in singolare), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Sara Errani (n. 90 in singolare e 7 in doppio) e Angelica Moratelli (n. 72 in doppio). La toscana e il romano saranno i punti di riferimento.Sulla falsariga di quanto accaduto in Coppa Davis e in BJK Cup, ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito.