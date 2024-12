Liberoquotidiano.it - "Intossicazione da monossido di carbonio", tragedia di Natale a Lucca: 14 ricoverati, una è gravissima

. Nella notte a Segromigno, frazione del comune di Capannori, in provincia di, Vigili del Fuoco e ambulanze sono intervenuti per un'emergenza dadadiche ha coinvolto 14 persone. Tra queste, una giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Luca di, mentre le altre, con sintomi lievi, si sono recate autonomamente al pronto soccorso per i controlli del caso. I rilievi effettuati dai pompieri hanno confermato la presenza del pericoloso gas, probabilmente fuoriuscito a causa di un malfunzionamento di una stufa a gas. L'intervento dei Vigili del Fuoco del comando diè avvenuto intorno alle 23:50 in via delle Sane Vecchie 25, nella frazione di Segromigno in Piano. Allertati dal personale del 118, i soccorritori hanno immediatamente rilevato tracce didiall'interno dello stabile.