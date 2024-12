Feedpress.me - Intossicazione da monossido di carbonio: grave una donna soccorsa nella notte di Natale a Lucca, due feriti in Alto Adige

Leggi su Feedpress.me

Nuovo caso didadiin Toscana: a Capannori, in provincia di, unaè statasua casa la sera della vigilia die trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Luca. embedpost id="1970718" Intorno alle 23.30, i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazionefrazione di Segromigno in Piano. Ancora da accertare cosa abbia.