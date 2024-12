Forlitoday.it - Intervista al vescovo, il richiamo ai genitori: "Non lasciate i figli in balia dei social. Banalità e abitudine i nemici del Natale"

E' una riflessione a 360 gradi quella che ilLivio Corazza rilascia a ForlìToday per questo periodo natalizio. Tanti gli argomenti toccati, dalla solitudine dei ragazzi all'assistenza per gli anziani, dalla ricostruzione post alluvione alla solidarietà per chi ha subìto danni, dalle sfide.