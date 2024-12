Calcionews24.com - Infortunio Koopmeiners, domani giornata decisiva: le ultime verso Juventus Fiorentina

Leggi su Calcionews24.com

: cosa filtra dalla Continassa e leIn casasi continua a monitorare con attenzione le condizioni fisiche dell’ex calciatore dell’Atalanta, Teun. L’olandese è uscito nell’intervallo dell’ultima partita di campionato contro il Monza e i successivi esami non hanno evidenziato lesioni. Per questo motivo come riferito da Tuttosport il giocatore verrà .