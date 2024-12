Lanazione.it - Inferno di fuoco, villa distrutta da un incendio. Muore il cane della famiglia

Pisa, 25 dicembre 2024 –nella notte in un’abitazione a Marina di Pisa. Si tratta di una villetta monofamiliare nella quale si sono sviluppate le fiamme per cause ancora da accertare. Nel rogo è rimasto intrappolato ed è morto ilche abitava l'appartamento. Nessun ferito tra gli inquilini. Intorno alle 23 di ieri sera, 24 dicembre, i vigili delsono intervenuti in via ScoglioMeloria per domare l’impressionante rogo che ha danneggiato l’abitazione, tanto che è stata resa inagibile. Super lavoro dei vigili delimpegnati fino a stamattina con diversi mezzi antanche provenienti da altre province. Sull'episodio dopo la relazione tecnica del funzionario di turno sarà aperta anche un'indagine per accertare che cosa abbia innescato il rogo che ha praticamente distrutto la villetta.