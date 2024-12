Agi.it - Incendio in un'abitazione in Alto Adige, due intossicati

Leggi su Agi.it

AGI - Notte di Natale movimentata a seguito di undivampato in un'di Caldaro, in. Per cause ancora da stabilire, poco dopo mezzanotte in pochi minuti il fumo ha invaso l'appartamento in una casa di via Andreas Hofer all'interno del quale si trovavano sei persone. Due persone sono rimaste leggermente intossicate e trasportate all'ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco volontari della zona, i sanitari e i carabinieri. In Toscana grave una donna Anche in Toscana un caso di intossicazione da monossido di carbonio. A Capannori, in provincia di Lucca, una donna è stata soccorsa nella sua casa la sera della vigilia di Natale e trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Luca di Lucca. Intorno alle 23,30 i sanitari del 118 sono intervenuti nell'nella frazione di Segromigno in Piano.